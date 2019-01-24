СБУ поймала в Киеве сетевого агента Путина: опубликовано видео

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Киеве администратора антиукраинских интернет-сообществ в соцсетях, который работал под кураторством спецслужб России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, мужчина администрировал антиукраинские сообщества в соцсетях, а также за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей социальных сетей Facebook и Twitter.

"По замыслу заказчиков таким образом злоумышленник должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля", - отметили в СБУ.

Также сотрудники СБУ обнаружили еще более трехсот аккаунтов, которые собирались использованы в ходе президентской избирательной кампании в Украине, продвигая выгодную российской стороне политическую рекламу. В соцсетях также планировалось распространять тенденциозную и фейковую информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов.

В пресс-службе добавили, что всю информацию о фейковых аккаунтах передали администрации социальных сетей Facebook и Twitter.

В СБУ отметили, что после того, как Facebook усилил политику безопасности, запретив распространять в украинском сегменте рекламу со страниц, которые администрируются из-за пределов Украины, спецслужбы России пытаются покупать существующие аккаунты украинских граждан. При этом пользователям поступают коммерческие предложения от лиц, за которыми на самом деле стоит российская "фабрика троллей" - ООО "Агентство Интернет Исследований".

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержала в Одессе агента Москвы, который готовил теракт.