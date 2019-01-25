В Киеве нашли окровавленную лису: сети шокировало видео

В пятницу, 25 января, в лесопарке "Виноградарь" в Киеве местная жительница обнаружила лису, которая попалась в капкан браконьеров.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, лиса была обнаружена женщиной во время прогулки по лесопарку. В комментарии к видео утверждается, что животное в металлической проволоке нашли не глубоко в лесу, а совсем рядом с жилыми районами. Зверь серьезно пострадал.

Позже стало известно, что лису спасли: доставили в ветеринарную клинику и прооперировали. Еще 10 дней она будет находится там в стационаре.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подростки во Львове выбросили кота с высоты девятого этажа и сняли это на видео.