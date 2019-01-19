​Во Львове нашли одного из живодеров, сбросивших кота с 9 этажа: опубликовано видео

В сети показали видео признание одного из львовских живодеров, которые скинули кота с 9-этажа.

Об этом написал "Киев Оперативный", опубликовав соответствующее видео.

"Я, Тодарюк Богдан. Мы с другом скинули кота. Мне очень неловко и стыдно за этот поступок. Я хочу в первую очередь перед всеми извинится. Я действительно каюсь за содеянное", - сказал живодер.

Под видео появилась волна разъяренных комментариев.

"Статья 299 (жестокое обращение с животными), какие нахрен извинения, пусть отвечает за свои поступки", "Это ж больные люди по идее, без шуток. Я старше его на несколько лет, а видео мне страшно открывать и открывать не буду, потому что спать потом не смогу, а как он жить может после такого? Обычно у больных людей нету таких чувств, которые бы останавливали их в такие моменты..", "Извините за жестокость,надо ему зубы выбить а потом извиниться. Нельзя совершать жестокие поступки а потом за них извиняться, он не маленький знал что делает!Он сделал выбор", "Жалею что смотрел то видео, очень зацепили испуганные и растерянные глаза бедолаги лохматого - а этот глунь очень жалеет... надо же, хоть бы нос ему сломали...", - пишут комментаторы.

Женщина, которая увидела происходящее и подобрала кошку, сообщила, что с животным все в порядке и написала заявление в полицию.

"Кошечку которую бросали живодеры во Львове с высоты 9 этажа нашла Андрина Байло и уже написала заявление! Спасибо большое за спасение и оперативность!", - сообщают волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", Софиевский районный суд Днепропетровской области приговорил к условному сроку пенсионерку, которая на глазах у детей убивала бездомных собак.