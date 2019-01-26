Под Киевом зверски избили директора известной певицы: опубликованы фото

В среду, 23 января, на директора певицы Ольги Цибульской в Борисполе под Киевом было совершено нападение.

Об этом со ссылкой на пресс-службу певицы сообщает ТСН.

Александра (так зовут директора Цибульской) выманили телефонным звонком за город, а после его атаковали двое неизвестных.

"Его пытались вызвать на личную встречу еще неделю назад. Под предлогом концерта, на который хотят пригласить выступить Олю. В то время Саша находился в отпуске в Карпатах и физически не мог присутствовать на переговорах. С ним постоянно держали контакт и потребовали встречи, как только он вернулся в Киев. Девушка по телефону представилась менеджером мебельной компании, попросила выехать за город, в Борисполь", - рассказала журналистам представитель Оли Цибульской.

На месте Александра попросили выйти из машины и без причин, внезапно начали бить.

"Без вопросов и объяснений на директора Оли набросились двое крупных мужчин, жестоко избивали поочередно в течение 15 минут. После оставили истекать кровью и ровно так же, молча, исчезли", - поделились в пресс-службе певицы.

Александру удалось добраться до автомобиля и вызвать скорую. Мужчину забрали в больницу и оказали первую помощь.

"От имени Александра было написано заявление в Бориспольское отделение полиции. Больше суток директор Цибульской отходил от полученных травм и пережитого шока, команда ожидала, что полиция отреагирует на инцидент. Этого не произошло", - добавила представитель Цибульской.

В пресс-службе отмечают, что ни у Оли Цибульской, ни у ее директора никогда не было никаких конфликтов или ссор, которые бы могли спровоцировать этот инцидент.

Сам директор Оли Цибульской человек не публичный, поэтому фамилии называть не хочет. Однако обнародовать эту историю решил ради того, чтобы защитить лично Олю и предупредить коллег-артистов о реальной опасности.

"Я делаю это не только для себя или ради Саши, с которым приключилась эта история, я уверена, что люди, которые не делают ничего плохого и честно работают, должны спокойно ходить по улицам и не волноваться за свою жизнь", - прокомментировала сама Оля Цибульская.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 декабря 2018 года произошло дерзкое нападение на солиста украинской группы DZIDZIO Михаила Хому (известного как Дзидзьо), в результате чего он получил травмы.