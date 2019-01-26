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​В Киеве случилось жуткое смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото

суббота, 26 января 2019, 22:30

26 января в Голосеевском районе столицы водитель Mercedes Vito сбил женщину на пешеходном переходе, в результате полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Наезд произошел на Столичном шоссе в сторону выезда из столицы. Женщина умерла в карете скорой помощи. Водитель находится в шоковом состоянии, явных признаков алкогольного опьянения не имеет. Мужчина говорит, что пешеход словно выпрыгнул под колеса у него не было времени среагировать и затормозить. Погибшей было 47 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во Львовской области автомобиль "Skoda" совершил наезд на 42-летнюю женщину и ее 8-летнего сына и скрылся с места происшествия.

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