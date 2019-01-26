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В Киеве таксист Uber влетел в маршрутку: фото и видео

суббота, 26 января 2019, 11:11

В субботу, 26 января, в Киеве на проспекте Павла Тычины произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Hyundai Accent службы такси Uber влетел в автобус "Богдан".

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что авария случилась около 05:20. Как рассказал водитель Hyundai, он ехал по Тычины в сторону Днепровской набережной и вез мужчину по адресу, который был указан в заказе. Уже на подъезде к конечной точке легковушка врезалась в припаркованный у обочины автобус.

В результате аварии пострадал пассажир Uber, его госпитализировали в больницу.

По словам водителя такси, машину занесло на дороге, он ехал по нерасчищенной части дороги. Водитель потерял управление и врезался в стоящий автобус.

Экипаж полиции, который работал на месте происшествия комментировать ситуацию отказался. Что на самом деле стало причиной аварии и детали случившегося установит следствие. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обидчивый "шумахер" попал в кармическое ДТП.

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