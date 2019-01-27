​Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

27 января в годовщину боя под Крутами и большевистского восстания на заводе "Арсенал" в Киеве на Арсенальной площади прошла историческая реконструкция событий.

Фото реконструкции сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"Бой за завод "Арсенал" длился несколько дней и был победным для Украины. А 29 января состоялся также легендарный бой под Крутами. Он длился на протяжении пяти часов между четырехтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством Муравьева и отрядом из 400 киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", - говорится в сообщении Киевской городской организации ВО "Свобода", которая является организаторами действия.

Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

В акции взяли участие около 30 актеров. Во время действия участники рассказывали интересные исторические подробности. Сама реконструкция длилась 30-40 минут, была воспроизведена сцена восстания, штурма территории завода, победы над большевиками и установкой украинского флага.

После реконструкции, от Арсенальной в сторону пара Славы стартовал марш. Сегодняшнюю акцию завершили молебном у памятника героев Крут.

Также известно, что в мероприятии приняли участие реконструкторы в аутентичной военной форме. Использовались также пушки, винтовки, пулеметы тех времен. Стрельба велась холостыми патроны. По завершению мероприятия прошло факельное шествие в честь героев Крут к Аскольдовой могиле.

Как сообщал "Апостроф", на улице Большая Васильковская в столице, недалеко от станции метро "Дворец Украина", появился огромный мурал, посвященный битве под Крутами.