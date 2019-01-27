РУС. | УКР.

воскресенье, 27 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 января

21:32
​Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве
20:58
​На ушах весь город: в Москве на виду у всех из галереи вынесли картину с Крымом, подробности
20:34
​Не передают письма и игнорируют просьбы: узник Кремля рассказал о своем заточении
19:59
​Унесло на льдине: под Херсоном подросток попал в опасное ЧП, фото
19:29
​В Гааге прогремел мощный взрыв в жилом доме, есть раненые, фото
18:58
​Машина легла на бок: в Киеве случилось опасное ДТП, фото
18:41
Глава партии "Основа" призвал добиться справедливой реструктуризации внешнего долга Украины
18:35
Наиболее цифровой кандидат: "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты
17:52
​Музыка против грабителей: создатель Tesla придумал новую противоугонную систему
17:20
Кубок мира по биатлону: видео и результаты мужского масс-старта в Антхольце
17:19
​В Крыму похоронили ликвидированного на Донбассе боевика: фото и видео
17:00
В сети показали "украшенный" оккупантами вид на смотровой площадке в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

воскресенье, 27 января 2019, 21:32
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

27 января в годовщину боя под Крутами и большевистского восстания на заводе "Арсенал" в Киеве на Арсенальной площади прошла историческая реконструкция событий.

Фото реконструкции сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"Бой за завод "Арсенал" длился несколько дней и был победным для Украины. А 29 января состоялся также легендарный бой под Крутами. Он длился на протяжении пяти часов между четырехтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством Муравьева и отрядом из 400 киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", - говорится в сообщении Киевской городской организации ВО "Свобода", которая является организаторами действия.

Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Реконструкция боя за "Арсенал" Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1

В акции взяли участие около 30 актеров. Во время действия участники рассказывали интересные исторические подробности. Сама реконструкция длилась 30-40 минут, была воспроизведена сцена восстания, штурма территории завода, победы над большевиками и установкой украинского флага.

После реконструкции, от Арсенальной в сторону пара Славы стартовал марш. Сегодняшнюю акцию завершили молебном у памятника героев Крут.

Также известно, что в мероприятии приняли участие реконструкторы в аутентичной военной форме. Использовались также пушки, винтовки, пулеметы тех времен. Стрельба велась холостыми патроны. По завершению мероприятия прошло факельное шествие в честь героев Крут к Аскольдовой могиле.

Как сообщал "Апостроф", на улице Большая Васильковская в столице, недалеко от станции метро "Дворец Украина", появился огромный мурал, посвященный битве под Крутами.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: