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​Два грузовика устроили жесткое ДТП в Киеве: опубликованы фото и видео

воскресенье, 27 января 2019, 15:58

27 января на Броварском проспекте в Киеве столкнулись фура с грузовиком, вследствие чего водитель последнего ТС сильно пострадал.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 11:00 на участке Броварского проспекта между постом полиции и Киевской птицефабрикой. Водитель фуры DAF не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с другим грузовиком, водитель которого, к сожалению, пострадал. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По словам водителя фуры, он пустой направлялся в Бровары загружаться товаром. Он двигался по трассе в направлении населенного пункта, а грузовик ехал ему навстречу.

У грузовика значительные повреждения кабины. У фуры DAF незначительно смяло левый бок кабины, а также пострадал прицеп, в который и пришелся удар. На месте работает экипаж патрульной полиции и присутствовала бригада скорой помощи.

Как сообщал "Апостроф", 26 января в Голосеевском районе столицы водитель Mercedes Vito сбил женщину на пешеходном переходе, в результате полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.

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