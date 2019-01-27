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В Киеве пьяная драка переросла в стрельбу: двое раненых, фото и видео

воскресенье, 27 января 2019, 07:16

В субботу, 26 января, в Святошинском районе Киева шестеро мужчин устроили драку в шашлычной "Золотой шампур", которая находится по адресу улица Чернобыльская, 16.

Об этом сообщает "Информатор".

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб в 22:00. Патрульных вызвали работники охранной службы "Сириус". По словам очевидцев, в заведении отдыхали две компании, которые что-то "не поделили".

Между мужчинами началась перепалка, поэтому руководство заведения вызвало службу охраны. Наряд, который прибыл на место происшествия, пытался угомонить агрессивно настроенных посетителей, а один из злоумышленников достал оружие и начал стрелять.

В результате двое сотрудников "Сириуса" получили ранения: один в ногу, а второй в руку. Мужчины отказались от госпитализации, но медики оказали им первую помощь.

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и "скорая". Правоохранители задержали нескольких участников конфликта, они были в состоянии алкогольного опьянения. Остальные скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники шашлычной комментировать ситуацию отказались. Заведение закрыли для посетителей. Детали и причины инцидента установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошла массовая драка у АЗС.

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