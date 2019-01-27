​В сети показали фото опытной воровки "работающей" в ТЦ Киева

В столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

Об этом пишет dtp.kiev.ua, публикуя фото карманницы.

"В скай молле 24.01.19. в магазине reserved был украден телефон Xiaomi redmi note 5, голубого цвета, вот этой вот личностью. Возможно кого-то уберегу от кражи. Возможно ворует не одна, и скорее всего следила за мной. Наряд был вызван, заявление у следователя написано. Хотелось бы верить, что найдут, телефон новый, ещё и 2-ух недель нету. Возможно кто-то знает или видел эту воровку", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео, снятое камерой наблюдения, как опытная и ранее неоднократно судимая воровка, Анастасия Залюбавская, в одном из ТЦ Киева вытащила телефон у женщины с ребенком.