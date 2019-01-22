В сети идентифицировали опытную воровку из Киева: видео ее "работы"

В сети показали видео, снятое камерой наблюдения, как опытная и ранее неоднократно судимая воровка, Анастасия Залюбавская, в одном из ТЦ Киева вытащила телефон у женщины с ребенком.

Соответствующее видео выложил в Facebook "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! За кражу дорогостоящего телефона, которое имело место в ТРЦ "Квадрат" на бульваре Перова, 36, Днепровским УП разыскивается - Залюбавская Анастасия Михайловна 20.11.1987 (ранее неоднократно судима).

Кому известно местонахождения данной гражданки, просьба сообщить в личные сообщения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 19 января в Киеве правоохранители задержали мужчину, который вместе с сообщницей обворовывал квартиры. Также сообщалось, что 4 января под Киевом поймали грабителя, угрожавшего смертельной инъекцией.