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Грузовик вылетел на встречную: опубликовано фото и видео с места жуткого ДТП в Киеве

понедельник, 28 января 2019, 22:17

Вечером в понедельник, 28 января, в Киеве возле моста Патона произошло серьезное ДТП: грузовик вылетел со встречной полосы и врезался в легковой автомобиль.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, грузовой автомобиль выехал со встречной полосы, проскочил отбойник и врезался в Nissan. Легковой автомобиль зажало между передними и задними колесами грузовика.

По предварительной информации, в аварии пострадала одна девушка. Подробности о потерпевших и причинах аварии выясняются.

Машины получили серьезные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, на Броварском проспекте в Киеве столкнулись фура с грузовиком, вследствие чего водитель последнего сильно пострадал.

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