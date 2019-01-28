​В Киеве маршрутка посреди дороги потеряла колеса: фото с места ЧП

28 января в столице произошло опасное ЧП: у одной из маршруток прямо на ходу отпали задние колеса.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На улице Туполева прямо на ходу у маршрутного автобуса выпали задние колеса. Впрочем, ничего нового для киевских маршруток", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева на ходу развалилась маршрутка, в сети опубликовали фотографии.

Ранее в сети появились фото автобуса на одном из маршрутов Киева, у которого на ходу оторвалась полуось. А жители Львова возмущены тем, что несмотря на достаточно высокую плату за проезд, многие местные маршрутки находятся в неудовлетворительном состоянии. Также в Белой Церкви произошла скандальная история с участием украинского военнослужащего, которому отказали в льготном проезде в маршрутке.