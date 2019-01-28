В Киеве на детской площадке обнаружили странного мужчину: опубликовано фото

В парке Киева на детской площадке заметили спящего мужчину.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Подозрительного мужчину обнаружили на Лесном массиве в парке "Киото". Он спал под горкой в спальном мешке. Неравнодушные граждане начали его будить, кричать, однако он не реагировал. На место вызвали полицию. Как оказалось, мужчина был трезв.

"Вызвали полицию, приехали ребята... Узнали, что мужчина из Полтавы, абсолютно трезвый. Отвезли в больницу, будет ночевать там. Круто, мало ли, ночью обещают -15...", - говорится в сообщении.

В сети пользователи прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину в метро без видимой на то причины.