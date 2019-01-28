РУС. | УКР.

понедельник, 28 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 января

08:25
Мороз и гололед: опубликован обновленный прогноз погоды на 28 января
08:15
​В Симферополе посреди улицы передали "кровавый" привет оккупантам: фото
07:56
В Киеве на детской площадке обнаружили странного мужчину: опубликовано фото
07:49
​Резонансное похищение картины в России: стало известно о важном задержании
07:27
​В Киеве пьяный мужчина устроил большой пожар в многоэтажке: фото и видео с места ЧП
07:25
Минус пять: боевики жестко поплатились за атаку на ВСУ
06:31
В России Путин попал на календарь с убитыми боевиками: фото и реакция сети
05:41
Под Винницей скандал из-за самоубийства школьника: подробности и видео
04:25
​Ходи и нюхай: в сети показали ароматные фото "русской весны" в Крыму
03:30
Будет много крови: в России рассказали, как Украина сможет остановить Путина
02:28
В сети показали пикантные фото "министра" боевиков ЛНР
01:19
Стало известно об указах Путина по "ихтамнетам" с Донбасса
Все новости

В Киеве на детской площадке обнаружили странного мужчину: опубликовано фото

понедельник, 28 января 2019, 07:56

В парке Киева на детской площадке заметили спящего мужчину.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Подозрительного мужчину обнаружили на Лесном массиве в парке "Киото". Он спал под горкой в спальном мешке. Неравнодушные граждане начали его будить, кричать, однако он не реагировал. На место вызвали полицию. Как оказалось, мужчина был трезв.

"Вызвали полицию, приехали ребята... Узнали, что мужчина из Полтавы, абсолютно трезвый. Отвезли в больницу, будет ночевать там. Круто, мало ли, ночью обещают -15...", - говорится в сообщении.

В сети пользователи прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину в метро без видимой на то причины.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: