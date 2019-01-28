​В Киеве пьяный мужчина устроил большой пожар в многоэтажке: фото и видео с места ЧП

27 января около 22:00 в Подольском районе Киева случился пожар в многоэтажном доме, вследствие чего пострадал мужчина-инвалид.

Об этом сообщает "Информатор".

Пламя вспыхнуло в квартире на первом уровне многоэтажки. В этот момент там спал сожитель хозяйки, мужчина имеет инвалидность. Соседи почувствовали запах дыма, а уже через несколько минут огонь охватил все помещение. К счастью, прибывшие на место спасатели вытащили мужчину из пылающей квартиры и передали медикам. Предварительно, у него небольшие ожоги и отравление дымом.

Дым в считанные минуты заполонил подъезд и стал попадать в квартиры. Жильцы пытались выйти на улицу, но, по их словам, в подъезде была нулевая видимость, а дышать было невозможно. Часть людей выбрались самостоятельно, остальных выводили пожарные. На улицу эвакуировали около 30 людей, среди которых дети.

По словам жильцов дома, хозяйка сгоревшей квартиры вместе со своим сожителем регулярно выпивали.

На месте происшествия работало 6 единиц пожарной техники, две кареты скорой помощи, спасатели КАРС и патрульная полиция. Для ликвидации огня было задействовано около 20 человек личного состава.

Как сообщал "Апостроф", вечером в четверг, 24 января, загорелась многоэтажка в Киеве на Позняках.