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В Киеве мощный пожар охватил многоэтажку: подробности и фото

четверг, 24 января 2019, 21:24

Вечером в четверг, 24 января, загорелась многоэтажка в Киеве на Позняках.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Пожар произошел по адресу улица Драгоманова, 14. Загорелась квартира на одном из последних этажей.

Как отмечается, на месте инцидента уже работают бойцы ГСЧС.

По состоянию на 21:40 пожар ликвидирован. Известно, что на момент возгорания владельцев квартиры дома не было. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в среду, 22 января, в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди. Причиной пожара стало возгорание электропроводки. В ходе тушения из дома были эвакуированы 43 человека.

Кроме того, ночью пятницы, 18 января, в центре Киева загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver.

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