В Киеве рыбаки обнаружили подо льдом тело пропавшего парня: фото

Вечером 29 января рыбаки в заливе Собачье устье в Оболонском районе столицы обнаружили тело парня, который, судя по всему, является пропавшим в конце декабря Вадимом Бизюковым.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что тело парня подо льдом обнаружили рыбаки, которые сразу же вызвали соответствующие службы. Погибшего извлекли из залива при помощи спасателей ГосЧС, которым пришлось вскрыть лед, чтобы достать тело из воды.

Как сообщается, в кармане погибшего были обнаружены водительские права на имя Вадима Бизюкова.

О том, что именно произошло с парнем, пока неизвестно. Детали трагедии установит следствие.

Напомним, 25 декабря Бизюков вышел с работы и сел в такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6в. После этого связь с парнем пропала.

Как сообщал "Апостроф", 28 января на Закарпатье обнаружили тело погибшего туриста из Киева.