Снова "блеснул" умом: в сети показали фото злостного "героя парковки" в Киеве

В сети показали очередного "героя парковки" в Киеве, который оставил свой автомобиль на тротуаре.

Снимок опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что фото было сделано на ул. Янгеля в Соломенском районе.

"Сегодняшний герой решил блеснуть умом и перекрыть почти весь тротуар и оставил клочок, где даже коляска не проедет, не говоря уже о том, что в обе стороны идут люди на учебу или работу. Когда полиция начнет действовать? Или общество должно само наказывать таких героев?" - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото скопления "героев парковки" в центре Киева.