В сети показали фото скопления "героев парковки" в центре Киева

Во вторник, 29 января, в Киеве возле станции метро "Дворец Спорта" заметили целую группу "героев парковки".

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

На снимке можно увидеть как минимум 6 автомобилей, чьи владельцы припарковали их в запрещенных местах. При этом, как отмечается, рядом есть легальные парковки.

"Каждый паркуется, как может. При этом рядом пустая парковка. И это уже не говоря о паркинге ТРЦ "Гулливер", – говорится в подписи к фото.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео парковки автомобиля полиции в неположенном для этого месте.

Кроме того, 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.