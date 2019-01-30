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В Киеве поймали опытного автомобильного вора: опубликованы фото

среда, 30 января 2019, 23:16

Сотрудники полиции в Киеве задержали вора, который похищал ценные вещи из припаркованных автомобилей.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

"Несмотря на постоянные предостережения правоохранителей, водители автомобилей по собственной неосмотрительности и/или чрезмерной беспечности часто продолжают оставлять в салонах автомобилей различные ценные вещи, которые становятся легкой добычей для воров. Ведь, чтобы открыть транспортное средство (или разбить стекло) и украсть личное имущество - времени нужно совсем мало. Конечно, если бы не оплошность водителя Volkswagen, который припарковал машину вблизи третьего роддома, и забыл в салоне авто свой iPhone, этого сюжета могло бы и не быть, но все же заверяем вас - лучше так не делать", – говорится в сообщении.

Однако в данном случае правоохранителям удалось сработать быстро и по горячим следам задержать преступника, который при помощи устройства "сканер" открыл авто и выкрал телефон.

Как отмечается, вора зовут Цхадаия Витали, 1965 года рождения. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные действия на территории Полтавской области. Это уже второй раз, когда Витали предстанет перед судом за последние 5 лет, находится в Украине.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полицейские задержали серийного грабителя, за которым устроили погоню на авто.

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