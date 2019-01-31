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Уже "устал": в сети показали фото разрушений у моста в Киеве после ремонта

четверг, 31 января 2019, 07:49

В сети показали фото трещин в недавно отремонтированном путепроводе у станции метро "Нивки".

Снимки опубликованы в сообществе "Los Solomas" в Facebook.

"Оууу, а мост на Нивках тоже устал. Его даже ремонтировали, а он все равно усталый какой-то. Зачем те все тендера на +100500 млн, если все равно навозом замазали и покрасили?" - сказано в сообщении.

Как известно, мост был построен в 1984 году. В 2017-2018 годах была проведена его первая реконструкция, стоимость которой составила 202 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве.

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