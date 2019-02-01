В Киеве неизвестные открыли стрельбу по 5-летнему ребенку

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве неизвестные открыли стрельбу: ранен пятилетний ребенок.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ.

Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстрелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Также очевидцы сообщили приметы злоумышленников: все были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

По обновленной информации, полиция задержала подозреваемых.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", рядом с Ленинским районным судом, расстреляли мужчину и женщину. Как выяснилось, убийца был должен им крупную сумму денег.