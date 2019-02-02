​Спасатели раскрыли масштабы сильного пожара возле "Дарынка" в Киеве: новые фото и видео

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суббота, 02 февраля 2019, 16:18

В Киеве на улице Красноткацкой, 69 в складском здании начался пожар, площадь которого по состоянию на 14:30 составила 7 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как отметили спасатели, существует угроза распространения огня на рядом расположенное здание.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Вокруг складского здания спасатели осуществляют замер воздуха на наличие вредных веществ. Сейчас состояние воздуха в пределах нормы.По предварительным данным, загорелось складское помещение, в котором хранили пластиковые и бумажные материалы, а также электронику.

Когда пожарные приехали на объект, пожар уже достиг больших размеров, а из-за большой загруженности помещения горючими материалами огонь быстро распространялся.

К тушению пожара привлечены 105 человек и 27 единиц техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.

Как сообщал "Апостроф", 27 января около 22:00 в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме, в результате чего пострадал мужчина-инвалид.

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