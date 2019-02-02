В сети показали фото "жлобского" ремонта в киевском метро

В сети похвастались неудачным ремонтом станции метро "Берестейская" в Киеве.

Соответствующие фото опубликовали в сообществе Киев Лайф в Facebook.

"Ноу-гав от Киевского метрополитена. Красивая облицовочная плитка прибита на жлобские желтые дюбели - по 1-2 дюбеля в плитку. Нет, ну это лучше, чем класть плитку на плитку, как это было в переходе на Шулявке, где она отпала пластами, но ... Вы себе сделали такой "ремонт"?" – говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть возмутили фото киевского метро. Так, центральные станции метрополитена полностью заклеены рекламой.

Кроме того, в интернете были опубликованы фото косметического ремонта станции "Арсенальная" в Киеве, во время которого работники коммунальных предприятий красят крышу, стоя на козырьке здания без какой-либо страховки.

На снимке видно, что коммунальщики стоят на козырьке здания станции, держась одной рукой за парапет, а другой крася его. До асфальта внизу около десятка метров.