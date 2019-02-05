РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 февраля

10:50
Как Кремль ломает украинцев: названы главные методы в Украине
10:50
Звезда "Квартала 95" удивила откровенным нарядом
10:46
В России выставили Украине счет за возвращение Крыма: в сети ответили
10:46
Умерла актриса из сериала "Мелроуз Плейс"
10:44
Вишенка на тортик: россиян шокировала новая инициатива людей Путина
10:35
Динамо - Эстерсунд: видео онлайн трансляция матча
10:16
В сети показали "зверства хунты" на Донбассе: опубликованы фото
10:15
Модный промах: королева Испании засветила бюстгальтер
10:10
На Раша ТВ так сказали: известный журналист поставил грустный диагноз Украине
10:05
Лидер чемпионата Англии потерял важнейшие очки
09:40
Стало известно, какое наследство получат родные Децла
09:40
Пинали ногами: в Киеве жестоко избили участника Нацотбора на Евровидение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве мальчик выпал с шестого этажа: фото с места ЧП

вторник, 05 февраля 2019, 09:24

4 февраля из окна многоэтажки в столице выпал 12-летний ребенок.

Об этом сообщает "Информатор".

Согласно информации, из окна шестого этажа десятиэтажного дома по адресу улица Борщаговская, 173/187 выпал мальчик. К счастью, ребенок остался жив. В результате падения он получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу "Охмадет".

Что именно стало причиной падения - на данный момент неизвестно. Мать мальчика уехала в медицинское учреждение вместе с медиками.

Правоохранители не успели взять у нее пояснения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", под Тернополем 17-летняя девушка, будучи выпившей, выпала с балкона и попала в реанимацию.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: