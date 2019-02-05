​В Киеве мальчик выпал с шестого этажа: фото с места ЧП

4 февраля из окна многоэтажки в столице выпал 12-летний ребенок.

Об этом сообщает "Информатор".

Согласно информации, из окна шестого этажа десятиэтажного дома по адресу улица Борщаговская, 173/187 выпал мальчик. К счастью, ребенок остался жив. В результате падения он получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу "Охмадет".

Что именно стало причиной падения - на данный момент неизвестно. Мать мальчика уехала в медицинское учреждение вместе с медиками.

Правоохранители не успели взять у нее пояснения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", под Тернополем 17-летняя девушка, будучи выпившей, выпала с балкона и попала в реанимацию.