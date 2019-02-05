РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 февраля

23:14
В Киеве прохожие поймали наглого вора: опубликованы фото
22:52
Социолог озвучила печальный прогноз по населению Украины в 2030 году
22:24
Стена из людей: Трамп пригрозил мигрантам армией
21:54
Закройте мост: в Крыму жалуются на "понаехавших" россиян
21:26
В Киеве продали самый большой ТРЦ: подробности
20:58
Лифт взбунтовался: в сети смеются над видео с конфузом премьера Путина
20:29
Смертельный пожар во Франции: названа причина и новые данные по жертвам
20:01
Боевики на Донбассе накрыли позиции ВСУ минометами: есть потери
19:33
Гражданка Украины: Порошенко сделал важное заявление об отстранении Супрун
19:04
Состояние сверхкритическое: появились тревожные новости об узнике Кремля в Крыму
18:48
Компания "Райз" всегда выполняла свои обязательства: в "Укрлендфарминге" ответили на обвинения в СМИ
18:45
В полиции расследуют 6 уголовных дел о деятельности НОТУ при Аласании
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве прохожие поймали наглого вора: опубликованы фото

вторник, 05 февраля 2019, 23:14

Злоумышленник в Киеве вырвал из рук у женщины мобильный телефон, однако был задержан другими прохожими.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

33-летняя киевлянка на улице Юности возвращалась с работы, когда к ней подбежал молодой человек, вырвал из рук гаджет и начал убегать. Двое прохожих, которые отреагировали на крики женщины, догнали злоумышленника и вызвали полицию.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 26-летний житель Киевской области, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. За вырученные от продажи мобильного телефона деньги молодой человек собирался погасить собственные долги.

Следователем Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 января в Киеве полицейские задержали серийного грабителя, за которым устроили погоню на авто.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: