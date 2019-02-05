В Киеве прохожие поймали наглого вора: опубликованы фото

Злоумышленник в Киеве вырвал из рук у женщины мобильный телефон, однако был задержан другими прохожими.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

33-летняя киевлянка на улице Юности возвращалась с работы, когда к ней подбежал молодой человек, вырвал из рук гаджет и начал убегать. Двое прохожих, которые отреагировали на крики женщины, догнали злоумышленника и вызвали полицию.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 26-летний житель Киевской области, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. За вырученные от продажи мобильного телефона деньги молодой человек собирался погасить собственные долги.

Следователем Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 января в Киеве полицейские задержали серийного грабителя, за которым устроили погоню на авто.