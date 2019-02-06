367 единиц спецтехники выехало спасать Киев от снегопада: фото

В Киеве с ночи 6 февраля заснеженные улицы убирают 367 единиц спецтехники и 32 бригады по ручной уборкe предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Ночью, чтобы не допустить образования скользкости и снежных накатов, автодоровцы приступили к обработке посыпочными материалами дорог и улиц столицы. Первоначально обработка была проведена на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт", - говорится в сообщении.

Для обработки и очистки от снега тротуаров и остановок общественного транспорта, обслуживающих предприятия корпорации "Киевавтодор", задействованы тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, новейшая техника европейского производства "Bucher" и 32 бригады по ручной уборке.

"Утром дорожники продолжают работу в усиленном режиме, в частности продолжаются работы по очистке от снега улиц местного значения и подходов к подходам к пешеходным переходам", - добавили в КГГА.

Отмечается, что специалисты коммунальной корпорации "Киевавтодор" "внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети и принимают все меры, чтобы обеспечить для водителей и пешеходов безопасные условия передвижения по столице".