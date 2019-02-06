В Киеве на ходу развалился автобус с пассажирами: фото и видео с места ЧП

Вечером во вторник, 6 февраля, в Киеве у автобуса на ходу оторвалось днище.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла на улице Милютенко, после того как автобус наехал на "лежачего полицейского".

По словам представителей "Киевпасстранса", автобус №33 двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как общественный транспорт наехал на "лежачего полицейского" возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

На место прибыл автомобиль технической помощи для того, чтобы отбуксировать сломанную машину в депо. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 февраля в результате смертельного ДТП в Калужской области (Россия) погибли трое детей и четверо взрослых.