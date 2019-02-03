Смертельное ДТП с автобусом в России: появились новые подробности о жертвах

В результате смертельного ДТП в Калужской области (Россия) погибли трое детей и четверо взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

"По уточненным данным, погибли три ребенка и четверо взрослых. Одну девушку сначала приняли за ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что тела всех погибших опознали.

Напомним, что в Калужской области в аварии опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента также более 20 детей получили травмы.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в России столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей. А в Казани (Россия) пассажирский автобус врезался в фуру: из 9 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами. Также в Чувашии (Россия) микроавтобус столкнулся с грузовиком.