РУС. | УКР.

воскресенье, 3 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 февраля

19:54
В России заговорили о создании супермощного оружия: что известно
19:24
Смертельное ДТП с автобусом в России: появились новые подробности о жертвах
19:12
"Шахтер" проиграл сербскому гранду в товарищеском матче: видеообзор
18:59
Под Львовом заблокировали важную трассу из-за серьезного ЧП: фото
18:51
Война на Донбассе: стало известно о ситуации на передовой
17:57
В Европе прогремел взрыв в кафе: данные о жертвах, фото и видео с места ЧП
17:39
Счастье есть: в сети поделились милым фото из Крыма
17:17
Порошенко подал документы в ЦИК: фото
16:52
В России озвучили опасный сценарий Путина для удержания власти
16:29
Никаких наркотиков: менеджер Децла рассказал о последних минутах жизни рэпера
16:09
Добрый знак: в сети обрадовались ЧП с "авторами" Керченского моста, видео
16:02
Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
Все новости

Смертельное ДТП с автобусом в России: появились новые подробности о жертвах

воскресенье, 03 февраля 2019, 19:24

В результате смертельного ДТП в Калужской области (Россия) погибли трое детей и четверо взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

"По уточненным данным, погибли три ребенка и четверо взрослых. Одну девушку сначала приняли за ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что тела всех погибших опознали.

Напомним, что в Калужской области в аварии опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента также более 20 детей получили травмы.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в России столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей. А в Казани (Россия) пассажирский автобус врезался в фуру: из 9 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами. Также в Чувашии (Россия) микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Читайте также

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: