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В Киеве произошло жесткое массовое ДТП: водитель сбежал

среда, 06 февраля 2019, 07:22
Фото: Информатор

Во вторник, 5 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали два человека, а виновник аварии сбежал.

Об этом сообщает Информатор.

Так, на перекрестке Дарницкого шоссе и улицы Сортировочной произошла авария с участием автомобилей Alfa Romeo, Volkswagen Caddy, Lexus и Mazda 6.

Все началось с того, что на перекрестке Дарницкого шоссе и улицы Сортировочной не разминулись Mazda 6 и Alfa Romeo. Через какое время, в этом же месте во внедорожник Lexus на большой скорости сзади влетел Volkswagen Caddy. Удар был такой силы, что Lexus по инерции отбросило на Mazda, который в свою очередь ударил Alfa Romeo.

В результате аварии пострадали водитель и девушка-пассажир Lexus. Мужчина от удара потерял сознание. Их обоих госпитализировали прибывшие на место происшествия медики.

Как передает издание, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения и после столкновения вышел из машины и скрылся.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео масштабного ДТП на "трассе смерти" под Киевом.

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