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В одном из супермаркетов Киева умер покупатель: опубликованы фото

понедельник, 14 января 2019, 17:50

В понедельник, 14 января, в супермаркете Киева "Сильпо" умер человек.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел по адресу улица Маршала Малиновского, 34. Предварительная причина смерти, алкогольная интоксикация.

Подробностей происшествия пока нет. На месте работают врачи скорой помощи и правоохранители. Полиция устанавливает детали.

Как сообщал "Апостроф", в Тернополе утром 4 января умер заслуженный врач Украины Василий Пришляк. Известному врачу-кардиологу, преподавателю, ученому 14 января исполнилось бы 90 лет. А в Подмосковье на 64 году жизни скончался известный певец Крис (Анатолий) Кельми. Также в России скончался популярный актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного. Ему было 30 лет.

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