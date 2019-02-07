В Киеве на крупной взятке поймали госчиновника: опубликованы фото

В Киеве правоохранители задержали замдиректора госпредприятия, которая вымогала взятку за ускорение исполнения экспертного исследования, назначенного следователем полиции.

Об этом сообщает Следственное управление полиции Киева.

Как отмечается, после получения части неправомерной выгоды в размере 150 000 гривен работники следственного управлением ГУНП в г.. Киеве по процессуальным руководством прокуратуры города Киева и оперативного сопровождения управления защиты экономики в городе Киеве задержали заместителя директора государственного предприятия за совершение коррупционного уголовного преступления. Эти деньги женщина получила от заявителя за ускорение назначенного следователем в уголовном производстве экспертного исследования и получения положительных выводов исследования качества выполненных строительных работ.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правонарушительницу задержали. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранения от должности. Проводятся мероприятия по проверке и сбору доказательств причастности других должностных лиц разработанной и действующей на государственном предприятии схемы вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на взятке попался заместитель начальника одного из районных отделений Главного Управления Нацполиции в Харьковской области.