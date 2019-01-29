СБУ поймала на взятке подполковника полиции: опубликованы фото и видео

На взятке попался заместитель начальника одного из районных отделений Главного Управления Нацполиции в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Подполковник полиции требовал деньги от местных предпринимателей за невмешательство в коммерческую деятельность по вырубке лесопосадок и заготовки древесины. В случае несогласия чиновник угрожал создать искусственные препятствия для деятельности предпринимателей и применить к ним меры правового реагирования. Размеры взяток полицейский определял в зависимости от объемов вывезенных лесоматериалов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранителя поймали на получении взятки более 14 тысяч гривен. В общей сложности, задержанного уличили на получении взяток на сумму более 33 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержала украинского морского офицера, работавшего на Кремль.