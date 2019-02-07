В Киеве водитель жестоко наказал наглого автохама: видео расплаты

В центре Киева водитель внедорожника вытолкал неправильно припаркованную легковушку, которая мешала ему выехать.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"На Большой Васильковской водитель Peugeot запарковался так, что закрыл другие припаркованные автомобили. Водителя Toyota это мало интересовало и он просто начал выезжать", - сказано в сообщении.

В то же время комментаторы восприняли поступок водителя с одобрением. В то же время указав, что это можно квалифицировать как намеренную порчу имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

Кроме того, в центре Киева коммунальщики ограничили столбиками островок безопасности, чтобы защитится от "героев парковки".