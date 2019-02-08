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В Киеве поезд сбил мужчину: фото с места ЧП

пятница, 08 февраля 2019, 09:46

В четверг, 7 февраля, в Киеве электричка сбила мужчину недалеко от железнодорожной станции "Киев-Волынский".

Об этом сообщает "Информатор".

Тело было обнаружено на железнодорожных путях по адресу улица Новополевая, 101б. Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:07. Полицейские получили вызов о том, что мужчину сбила электричка. По прибытию на место данная информация подтвердилась.

Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Работники вокзала рассказали, что мужчина сидел на рельсах. В этот момент его сбил поезд.

Погибшему было 32 года. Он был сотрудником ЖД. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло масштабное ЧП с товарным поездом.

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