В Киеве пьяный чиновник устроил ДТП с копами

В Киеве нетрезвый заместитель главы райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

Вечером 7 февраля экипаж патрульных полицейских осуществлял оформление ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" и "Ниссан". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Ниссан".

В результате столкновения сотрудницу полиции, которая находилась между служебным автомобилем и "Ниссан", зажало между двумя машинами, она получила травму ноги.

"Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Позже стало известно, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы Голосеевской РГА Юрий Ткаченко с явными признаками алкогольного опьянения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что чиновник будет уволен.

"Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось серьезное ДТП с пострадавшим на переходе.