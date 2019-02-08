РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

07:18
В Киеве пьяный чиновник устроил ДТП с копами
06:34
Пенсионерке под Тернополем грозит три года тюрьмы за нечестно полученную субсидию
06:05
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Кенморе
05:37
В Украину идет антициклон Chloe: синоптик рассказала о капризах погоды
05:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты в Кенморе
04:25
Как украинские ДРГ "работают" под носом боевиков: опубликована едкая карикатура
03:30
В Киеве водитель маршрутки устроил прохожим культурный шок: опубликованы фото
02:28
С любовью, Нибиру: женщина, предсказавшая победу Трампа, назвала дату конца света
01:35
Кубок мира по биатлону: видео и результаты женской индивидуальной гонки в Кенморе
01:23
Автоматы вместо пандусов: опубликованы новые фото издевательств над детьми в России
00:22
В сети показали пополнение "бригады 200" у боевиков на Донбассе: фото

7 февраля

23:51
В России произошло опасное ЧП вне законов физики: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве пьяный чиновник устроил ДТП с копами

пятница, 08 февраля 2019, 07:18

В Киеве нетрезвый заместитель главы райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

Вечером 7 февраля экипаж патрульных полицейских осуществлял оформление ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" и "Ниссан". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Ниссан".

В результате столкновения сотрудницу полиции, которая находилась между служебным автомобилем и "Ниссан", зажало между двумя машинами, она получила травму ноги.

"Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Позже стало известно, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы Голосеевской РГА Юрий Ткаченко с явными признаками алкогольного опьянения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что чиновник будет уволен.

"Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось серьезное ДТП с пострадавшим на переходе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: