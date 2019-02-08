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В Киеве разоблачили мошенниц, которые продавали фейковые путевки

пятница, 08 февраля 2019, 14:55

В Киеве задержали двух женщин, которые торговали липовыми туристическими путевками и продали их на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мать и дочь арендовали офис в торговом центре "Алладин" и обустроили там свое туристическое агентство. Женщины предлагали своим клиентам отдохнуть в Египте, Турции, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

После того как клиенты выбирали страну, в которой будут отдыхать, женщины подписывали с ними договор о предоставлении туристических услуг. После этого потерпевшие платили деньги за фальшивые путевки.

После получения денег женщины не занимались дальнейшей организацией поездки для своих клиентов и не выдавали документы для путешествий. Обманутым клиентам деньги не возвращали. В результате обмана злоумышленницы незаконно "заработали" 2 миллиона гривен.

Известно, что с августа 2018 года в полицию обратились 37 человек, которые так и не получили ни денег, ни путевок. Женщинам уже сообщили о подозрении в мошенничестве.

Как сообщал "Апостроф", на автовокзале в Днепре заметили мошенников-"волонтеров", собиравших деньги для неизвестных организаций.

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