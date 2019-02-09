​Одна в столб, вторая в дерево: в Киеве произошло серьезное ДТП с ребенком, фото и видео

9 февраля в Киеве на улице Елены Телиги столкнулись автомобили Mercedes и Peugeot.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео происшествия.

Согласно информации, Mercedes двигался по полосе движения общественного транспорта на большой скорости. Peugeot поворачивал со средней полосы на улицу Кирилловскую.

Mercedes не пропустил его, ударив в боковую часть. Уворачиваясь от столкновения, Peugeot вылетел на возвышенность и влетел в дерево. А Mercedes на большой скорости врезался в столб на обочине.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В салоне Peugeot находился ребенок и пожилая женщина.

У Mercedes сильно смята передняя часть. У Peugeot также поврежден перед и боковая сторона. Детали происшествия установят правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Мукачевском районе произошла смертельная авария, водители автомобилей погибли и пострадал ребенок.