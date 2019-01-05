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Под Мукачево произошло страшное смертельное ДТП, пострадал ребенок: фото и видео

суббота, 05 января 2019, 07:22

В пятницу, 4 января, в Мукачевском районе произошла авария, водители автомобилей погибли и пострадал ребенок.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

Около села Ивановцы Мукачевского района на автодороге Киев-Чоп произошло лобовое столкновение. В ДТП попали два авто - ВАЗ 2107 и Volkswagen. По предварительной информации, оба водителя погибли на месте. Также в ВАЗ на заднем сиденье был 7-летний мальчик, которого госпитализировали в реанимацию Закарпатской областной детской больницы. За его жизнь борются врачи.

В результате масштабной аварии движение на трассе было временно ограничено. Объезд был возможен через села Ивановцы и Клячаново. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают следователи.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Запорожской области микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель госпитализирован. А 3 января под Львовом произошло жестокая авария с двумя микроавтобусами и цистерной, в результате которой двое человек погибли и пятеро получили травмы. Позже стало известно, что число пострадавших возросло до десяти человек.

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