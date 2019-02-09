​Подсыпала жертвам снотворное: в Киеве задержали опасную воровку, видео

Полиция задержала в столице женщину, которая подливала мужчинам снотворное в алкогольные напитки и обворовывала их.

Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители установили, что в течение недели в Шевченковском районе столицы от действий женщины пострадали двое мужчин. Злоумышленница через сайт знакомств договаривалась с иностранцами о встрече. Как правило, свидания с мужчинами происходили в квартирах, где они жили. В какой-то момент она подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение мошенницы и задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время уже доказана ее причастность к двум эпизодам, но у нас есть все основания полагать, что эта цифра намного больше. На настоящее время с задержанным общаются следователи", - отметили в полиции.

Также оперативники установили, что у подозреваемой есть знакомый, который во время совершения преступлений выполнял роль водителя и в дальнейшем занимался сбытом похищенного имущества.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили таблетки, а также емкость с неизвестным веществом. Изъятое направили на проведение экспертизы.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест.

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