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В Киеве спасли оказавшегося на льдине ребенка: опубликованы фото

суббота, 09 февраля 2019, 21:27

В субботу, 9 февраля, в Киеве на Русановском канале спасатели оказывали помощь 12-летнему мальчику, который плавал на отколовшейся от берега льдине.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС в Киеве.

Инцидент произошел около 12:50. Как оказалось, мальчик 2007 года рождения находился на льдине на расстоянии 12 м от берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения выручили ребенка, который не пострадал, однако был напуган.

По словам очевидцев, компания друзей играла возле канала и один из них решил прыгнуть на лед, часть которого вместе с мальчиком оторвалась от берега.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 января в Киевской области трое мужчин во время катания на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище.

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