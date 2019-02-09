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​Влетел под фуру: в Киеве случилось пьяное ДТП с пострадавшими, фото и видео

суббота, 09 февраля 2019, 07:29

Вечером 8 февраля по адресу проспект Академика Глушкова, 16 в столице столкнулись Lanos и фура Renault, вследствие чего одного человека госпитализировали.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, фура заканчивала оформление ДТП с другим легковым автомобилем по европротоколу. В этот момент на скорости в длинномер влетел Lanos. Все транспортные средства стояли в направлении выезда из Киева. В машине находился водитель и пассажир.

Полицейские рассказали, что оба мужчины из легкового автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водителя Lanos госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве нетрезвый заместитель главы райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

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