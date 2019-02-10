На розовой веревке: в Киеве нашли мертвым молодого парня

В воскресенье, 10 февраля, в заброшенном строении на территории Рыбхоза, около станции метро "Выдубичи", местные жители обнаружили тело 24-летнего парня.

Тело обнаружили около 16:00, сообщает Информатор.

Парень повесился на розовой веревке, один конец которой обмотал вокруг ворот у входа в заброшенное строение, находящееся на территории Рыбхоза. На окне здания он оставил тетрадь, в которой на двух страницах была написана предсмертная записка.

В ней он просил прощения у женщины по имени Татьяна за то, что якобы испортил ей жизнь. Также записка содержала такие слова: "Мне так холодно. Хочу к тебе. Прости за все".

В карманах мужчины полицейские обнаружили паспорт на имя Василий, 1994 года рождения. Парень оказался уроженцем Кировоградской области. Также в паспорте имелась отметка о браке.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

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