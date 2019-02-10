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Спайдермен, Че и Фантомас: в метро Киева показали необычные трансформации легендарного "Кобзаря"

воскресенье, 10 февраля 2019, 18:56

В Киевском метрополитене на станции "Тараса Шевченко" открыли выставку художника Александра Грехова "Квантовый скачок Шевченко. Метро", в которой украинский поэт предстал в образах известных киногероев и популярных персонажей.

Об этом сообщает BBC.

Выставку организовали Национальный музей Шевченко и Киевский метрополитен.

"Проект" Квантовый скачок Шевченко "- это сплав свободомыслия и науки, это попытка осовременить старый и архивировать популярные культурные образы. Это путешествие с украинским Вергилием - Тарасом Григорьевичем, где зритель часто берет на себя роль самого Шевченко", - пояснили организаторы выставки.

Среди киногероев, в которых перевоплотили Кобзаря - пират Джек Воробей, робот Бендер, мастер Йода, Дэвид Боуи, Спайдермен, Статуя Свободы, Гарри Поттер, Супер Марио, Че Гевара, Дарт Вейдер, Рик из "Рика и Морти", Кенни из "Южного парка" и другие.

Правда, иллюстрацию Шевченко в образе Йоды уже украл человек в нетрезвом состоянии, сообщила работница станции метро.

Выставка продлится до 10 марта, когда отмечается 158-я годовщина со дня смерти Кобзаря.

Как сообщал "Апостроф", в метро Киева появится революционное нововведение.

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