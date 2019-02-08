В метро Киева появится революционное нововведение: о чем речь

В Киевском метро планируют установить табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.

Соответствующее решение на пленарном заседании 7 февраля приняли депутаты Киевского городского совета, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что установка табло обратного отсчета времени до прибытия поезда позволит пассажирам видеть достоверный время ожидания. Такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен.

"Киевская община неоднократно обращала внимание властей на необходимость введения соответствующего сервиса по информированию пассажиров метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда. Так, в 2015 году была зарегистрирована соответствующая электронная петиция, которая собрала более 10 000 голосов. Однако она была отклонена по мотивам отсутствия должного финансирования", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Объем средств, необходимых для реализации указанной инициативы, будет определен после разработки проектно-сметной документации по установлению на станциях Киевского метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.

Решение поддержали 73 депутата Киевсовета из 84-х.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото "жлобского" ремонта в киевском метро.