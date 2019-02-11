В Киеве поймали агрессивного таксиста с саблей: фото с места ЧП

В Киеве таксист угрожал мужчине расправой саблей.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел около 20:40, когда житель столицы гулял с собакой. Во время прогулки он заметил припаркованную на пешеходном переходе машину марки Mazda с номерами AHZ019 Lt.

"Не знаю как (ничего не произносил в слух), но видимо моя собака почувствовала, что я начал злиться и подбежав к автомобилю на все расстояния поводка - начала лаять. Внутри сидел мужчина, который в этот момент говорил по телефону. Наверное, лай моей собаки ему мешал и он вышел, чтобы прогнать её и махал ногой в её сторону. Я подтянул собаку к себе и подошел на "диалог". Конечно, кроме никому ненужной ругани у нас ничего не вышло. Единственное, что я узнал, что мужик этот работает в такси и ждет именно на этом переходе заказ", - написал участник ситуации.

По его словам, также таксист решил припугнуть его саблей. Однако в этот момент ехала полиция, которая и остановилась возле авто.

Мужчина с собакой рассказал правоохранителям о конфликте и оружии, а полиция вызвала группу подмоги, изъяв саблю на экспертизу.

Как сообщал "Апостроф", на трассе Киев-Харьков в Полтавской области агрессивный мужчина, которого остановили за нарушение ПДД, пытался поджечь полицейских и их автомобиль. А в Киеве нарушитель, находясь под воздействием наркотиков, устроил гонки с полицией и попал в аварию. Также в столице неизвестный выстрелил с огнестрельного оружия в окно микроавтобуса, что привело к ранению водителя.