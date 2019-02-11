РУС. | УКР.

понедельник, 11 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 февраля

08:51
Украинская авиакомпания угодила в ЧП в Афинах: что известно
08:20
Жесткое ДТП на мосту в Киеве: появились новые фото, видео и подробности
07:50
ВСУ мощно ответили на провокации оккупантов: у боевиков потери
07:28
В Киеве поймали агрессивного таксиста с саблей: фото с места ЧП
06:31
Путин может "убить" Украину за 10 дней: появился устрашающий прогноз
05:34
Обманное потепление: синоптик озвучила прогноз погоды на начало недели
04:26
Появилось видео прицельного удара бойцов ООС по позициям боевиков
03:23
В сети показали фото "нормального" Трампа: он удивительно похож на Путина
02:28
Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео
01:19
Оккупанты устроили в Крыму "гитлер капут": в сети показали фото
00:22
Хотел стать водкой: в сети показали нового боевика из "бригады 200" на Донбассе

10 февраля

23:51
В сети опубликовали личные данные предателей Украины на службе ДНР
Все новости

В Киеве поймали агрессивного таксиста с саблей: фото с места ЧП

понедельник, 11 февраля 2019, 07:28

В Киеве таксист угрожал мужчине расправой саблей.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел около 20:40, когда житель столицы гулял с собакой. Во время прогулки он заметил припаркованную на пешеходном переходе машину марки Mazda с номерами AHZ019 Lt.

"Не знаю как (ничего не произносил в слух), но видимо моя собака почувствовала, что я начал злиться и подбежав к автомобилю на все расстояния поводка - начала лаять. Внутри сидел мужчина, который в этот момент говорил по телефону. Наверное, лай моей собаки ему мешал и он вышел, чтобы прогнать её и махал ногой в её сторону. Я подтянул собаку к себе и подошел на "диалог". Конечно, кроме никому ненужной ругани у нас ничего не вышло. Единственное, что я узнал, что мужик этот работает в такси и ждет именно на этом переходе заказ", - написал участник ситуации.

По его словам, также таксист решил припугнуть его саблей. Однако в этот момент ехала полиция, которая и остановилась возле авто.

Мужчина с собакой рассказал правоохранителям о конфликте и оружии, а полиция вызвала группу подмоги, изъяв саблю на экспертизу.

Как сообщал "Апостроф", на трассе Киев-Харьков в Полтавской области агрессивный мужчина, которого остановили за нарушение ПДД, пытался поджечь полицейских и их автомобиль. А в Киеве нарушитель, находясь под воздействием наркотиков, устроил гонки с полицией и попал в аварию. Также в столице неизвестный выстрелил с огнестрельного оружия в окно микроавтобуса, что привело к ранению водителя.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: