В Киеве произошло опасное ДТП с военными и полицией: опубликовано фото

Во вторник, 12 февраля, в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, авария произошла на улице Соломенской, 36, на спуске к Протасовому яру.

"На Соломенской 36, на спуске к Протасовому яру, военные не пропустили полицейских в результате чего произошло ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 11 февраля, в Борисполе произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал водитель Volkswagen, убегавший от полиции.

Кроме того, 10 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошло серьезное ДТП при участии трех автомобилей.