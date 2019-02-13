Под Киевом водитель устроил жесткое ДТП на встречке: много пострадавших, фото

В среду, 13 февраля, под Киевом (вблизи села Рогозов) произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

Как передает издание, водитель Geely ехал в сторону Киева, Toyota и Nissan - в сторону Переяслав-Хмельницкого. Неожиданно водитель Geely выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, где лоб в лоб и влетел в Toyota.

В свою очередь, водитель Nissan пытался избежать столкновения с Toyota, но сделать это не удалось. В результате аварии водитель Toyota ударился головой и получил медицинскую помощь на месте. Что касается водителя и пассажира Geely, то их зажало в салоне, откуда их вырезали. Оба находятся в критическом состоянии, их госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло опасное ДТП с военными и полицией.