Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео

В Киеве из-за большого столпотворения в троллейбусе сломались двери, водитель попросил всех выйти.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Инцидент произошел в троллейбусе № 28, который курсирует от станции метро "Лукьяновская" до проспекта Свободы.

"28 троллейбус не выдержал натиска пассажиров. В салон набилось столько людей, что сломались двери. Водитель решил всех наказать и отправить домой пешком!", - написали в сети.

Напомним, ранее в сети активно обсуждали новость о том, что утром в чам-пик в Киеве на остановке общественного транспорта по улице Драгоманова у маршрутки №445 сломалась система управления дверями, но транспортное средство продолжило движение.

Как сообщал "Апостроф", скоростной поезд "Киев-Борисполь" снова остановился вскоре после того как отправился по маршруту: на этот раз ему не удалось даже выехать за пределы Киева.