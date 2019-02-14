В Киеве открылся необычный фестиваль: яркие эксклюзивные фото

В четверг, 14 февраля в Киеве на Певческом поле открылся первый в столице Фестиваль гигантских китайских фонарей.

На событии побывал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На территории Певческого поля обустроили десятки тематических световых локаций, которые символизируют народные сказки или легенды Китая.

По словам организаторов, на создание локаций ушло 15 000 лампочек и более 2 километров шелка.

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

В частности, гости выставки могут увидеть сады фламинго и панд, лес оленей, а центральным экспонатом выставки является огромный дракон 40 метров длиной.

В течение всех выходных и праздничных дней посетителей ждут культурные программы традиционных торжеств: Китайский новый год, концертная программа на Масленицу и празднование 8 марта.

Фестиваль гигантских китайских фонарей считается одним из самых известных выставок в мире. Этот фестиваль проводился в 40 странах мира.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото заснеженного Киева.